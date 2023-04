Inter, Milan e Napoli: come arrivano le tre italiane al quarto di Champions?

“Solo gli azzurri non sbagliano”, titolava così la prima del Corriere dello Sport sabato mattina. L’anticipo del Venerdì Santo, richiesto proprio da Milan, Inter e Napoli in vista della Champions, ha sorriso solo agli azzurri.

Nel pomeriggio alle 17, l’Inter ha sfidato la Salernitana all’Arechi. I granata sono riusciti a riacciuffare i nerazzurri al 90′ con l’eurogol di Candreva. Ochoa para tutto e blocca l’urlo del secondo gol in gola. Intanto, nella Primeira Liga perde il Benfica: i portoghesi cadono in casa col Porto col risultato di 1-2.

Alle 19 il Napoli è di scena al Via del Mare, dove c’è bisogno di tanta fatica e un pizzico di fortuna per poter conquistare i 3 punti. Invece, il Milan non conferma il sonoro 4-0 al Maradona e si accontenta del pareggio casalingo con l’Empoli.

Dei risultati che riportano tutto in ordine per quanto concerne la classifica e il distacco dalle milanesi. I ragazzi di Spalletti non possono comunque concedersi distrazioni: la vittoria maturata col Lecce non sarebbe mai arrivata con una squadra tecnicamente superiore ai salentini. La doppia sfida di Champions resta comunque un’incognita: il 4-0 del Maradona è stato solo un episodio.

Non arriva benissimo, invece, l’Inter. I ragazzi di Inzaghi giocano meglio contro la Salernitana, ma non vedono la vittoria da ormai un mese e le prestazioni sono poco convincenti. Dal suo canto, il Benfica è primo in Portogallo e non perdeva dal 9 febbraio. Due mesi fa, infatti, i portoghesi hanno perso i quarti di Coppa di Portogallo contro il Braga ai rigori. Servirà la miglior Inter per vincere almeno la sfida di andata al Da Luz.