Ecco come Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato di essere un vero capitano

Il talento lo ha aiutato e non poco. Giovanni Di Lorenzo è uno dei terzini italiani più forti in circolazione. A Napoli lo sapevamo già, in tutta Italia lo hanno capito dopo la vittoria dell’Europeo. Che sia poi un grande capitano, ce lo sta facendo capire partita dopo partita. Spalletti ha affidato quella fascia alla persona giusta.

Senza nulla togliere ai precedenti capitani del Napoli, Di Lorenzo è diventato poco a poco un simbolo. Le sue sono sempre parole da leader. La promessa ad inizio campionato di avere un Napoli ugualmente forte nonostante gli addii, è stata mantenuta. Nella gara col Lecce, poi, ha dimostrato di essere un vero capitano e un ottimo terzino. Il numero 22 del Napoli è stato il migliore in campo. In una prestazione da dimenticare, ci mette la testa (e il cuore) per segnare il gol, si impegna tantissimo per evitare il peggio quando attacca il Lecce. Le sue scivolate sono provvidenziali. Anche i giornali lo premiano: Gazzetta dello Sport gli dà il voto più alto, 6,5; anche per Sky è il migliore in campo; Fantacalcio gli dà 7,5. Come se non bastasse, nel post gara ha rivelato a DAZN: “Dedico il gol a tutti i miei compagni”. Talento e leadership sintetizzate in queste semplici parole.