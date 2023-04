Stanislav Lobotka: il fulcro di questo Napoli

“Per fermare il Napoli basta schermare Lobotka“: queste sono le parole di un noto streamer di fede milanista che, dopo la vittoria del Milan, ha reso nota la “tattica” per fermare il Napoli. Le rivali temono certamente Kvara e Osi là davanti, ma gli schemi li preparano soprattutto in funzione di Lobotka e questo lo rende uno se non il miglior centrocampista del campionato. Effettivamente, se “Stan The Man” venisse schermato, il Napoli perderebbe molto in fase di impostazione, ma è quasi impossibile, salvo alcune eccezioni, schermarlo per tutta la partita. Lo slovacco si muove troppo e quando molte squadre hanno provato a limitarlo dall’inizio marcandolo a uomo, al 30′ erano già sfiniti. La gara di andata contro il Milan sarà diversa dalla sfida persa in malo modo con gli stessi rossoneri e Lobotka farà di tutto per scrollarsi Bennacer di dosso.