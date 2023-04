Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il contratto del classe ’94, attualmente in scadenza a giugno 2024, sarebbe pronto sulla scrivania della presidenza partenopea per essere esteso per altre stagioni. Questo permetterebbe alla società di non rischiare di perdere il kosovaro a zero tra un anno, dato il valore di mercato in crescita e attualmente arrivato a 25 milioni di euro, secondo Transfermarkt. Il contratto dovrebbe esser esteso fino al 2027 con l’opzione per un ulteriore anno.