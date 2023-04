Meret prosegue la tradizione della mascherina: senza Victor è lui l’uomo mascherato

Alex Meret prosegue la tradizione della mascherina in casa Napoli.

In assenza del nigeriano, toccherà al portiere azzurro far valere il “potere” dell’azzurro mascherato: gli azzurri si affidano a lui in assenza dell’attaccante. L’ex Spal sta convincendo tutti, anche coloro che ne vedono l’impercettibile errore e chiedono l’inserimento di Gollini al suo posto. Dopo l’addio di Ospina la sua esperienza partenopea è cambiata totalmente: tanti gli episodi in cui, almeno quanto Kvara e Osi, l’estremo difensore del Napoli si è mostrato decisivo nel salvare risultato e porta inviolata.

Dopo un arrivo in sordina, condito da qualche problema fisica e l’incertezza di un dualismo con il colombiano quasi snervante e logorante per il futuro di Alex, il presente e il futuro potrebbero essere suo appannaggio: le prestazioni stagionali confermano le qualità del friulano, che ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco dopo un’estate turbolenta, il cui palcoscenico è stato dominato fino all’ultimo giorno utile di calciomercato dal nome di Keylor Navas: ad affare sfumato è nata la consapevolezza di essere il numero uno del secondo Napoli di Luciano Spalletti. Un’occasione irrepetibile, nata anche da incastri esterni, che l’attuale portiere titolare non si è fatto scappare.

Vedremo se, anche su di lui, il surplus della mascherina sarà devastante, in attesa che ritorni il bomber con il 9.