La vena sul collo di Kvara: il georgiano esulta al vantaggio di Di Lorenzo da vero leader

Kvara diventa sempre più leader.

La fatidica vena sul collo di cui ha parlato Luciano Spalletti si è fatta sentire in quel di Lecce sotto forma di grinta: dopo la rete del vantaggio di capitan Di Lorenzo, le immagini sono tutte rivolte al georgiano che esulta da primo tifoso di questa squadra e carica tutto l’ambiente circostante da vero campione: un’immagine che vale tanto dopo la disfatta del Maradona contro il Milan, una gara che poteva lasciare strascichi e una condizione mentale non proprio brillante. La vittoria di venerdì, non arrivata in maniera brillantissima, può rasserenare l’ambiente Napoli e dare una sterzata importante per il prosieguo della stagione.

Il georgiano, senza Osimhen, dovrà guidare il suo Napoli con le giocate e la leadership silenziosa che ha mostrato nella sua prima stagione da scugnizzo napulegno: una dote che ricorda il profilo di Marek Hamsik, storico capitano azzurro, le cui qualità tecniche e umane si contraddistinguevano per la tranquillità assoluta che trasmetteva ai compagni di squadra senza mai scomporsi, praticamente.

Il talento di Kvara, le sue giocate da capogiro, l’amore dei napoletani: tre fattori che l’ex Dinamo Batumi può vantare inevitabilmente. Il pubblico del Maradona ne ha apprezzato le gesta e la solidarietà in più di un’occasione.