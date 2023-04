Che fine ha fatto Zanoli? Ecco come il “frecciarossa” della Sampdoria è diventato uno dei punti chiave per Stankovic

Alessandro Zanoli, mandato in prestito dal Napoli alla Sampdoria di Stankovic, è sicuramente uno dei punti fondamentali per il tecnico serbo. Per chi non lo sapesse, la Sampdoria è in caduta libera da ormai diversi mesi, complici anche i molteplici problemi a livello societario. Tuttavia, il nostro classe 2000, perché tornerà alla coorte di Spalletti a fine stagione, potrebbe essere considerato un eroe dei tempi bui per i liguri. Stankovic si affida molto alla sua velocità, infatti Zanoli ha aumentato drasticamente i suoi parametri registrando una corsa a 36,24 km/h diventando il calciatore più veloce della serie A. Per mancanza di centrali e per la sua altezza, è stato impiegato nella scorsa sconfitta casalinga contro la Cremonese come difensore centrale.