Calciomercato Napoli, due colpi nel mirino per Giuntoli

Dopo la scorsa sessione estiva a di calciomercato davvero straordinaria, Cristiano Giuntoli è già al lavoro in vista della prossima. Sul suo taccuino emergono in cima alla lista due giovani talenti: Gabri Vega E Guler. Il primo, gioiellino spagnolo del Celta Vigo, piace a molti club europei e in 26 partite della Liga ha messo a segno ben 9 goal e 4 assist. Il secondo, classe 2005 turco, ha disputato 11 presenze stagionali siglando due goal e un assist con il Fenerbahçe nella SuperLig turca.

a cura di Emanuele Cantisani