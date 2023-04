Brahim Diaz, centrocampista spagnolo classe 2000 del Milan, ha parlato in vista di Milan–Napoli:

“Napoli ha una squadra forte, lo stanno dimostrando sia in Europa che in Italia: tecnicamente sono molto forti e lo siamo anche noi. Sarà sicuramente una partita equilibrata. Loro non sono abituati a giocare senza la palla tra i piedi, questo potrebbe metterli in seria difficoltà. Non so se possiamo vincere la Champions League, dobbiamo pensare partita dopo partita”.