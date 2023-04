Il turno pre-pasquale si è aperto con la sfida tra Udinese e Monza, terminata per 2-2; era una sfida speciale per i brianzoli, dopo le notizie dei giorni scorsi sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al “San Raffaele”.

La gara è stata combattuta, in cui l’Udinese è prima andata in vantaggio con un goal di Lovric, per poi subire la rimonta dei brianzoli con i goal prima di Colpani e poi di Rovella, che avevano realizzato quest’uno-due ad inizio ripresa.

Ma, alla fine, un’ingenuità di Petagna ha regalato un rigore nel recupero ai friulani, con Beto che ha realizzato il goal del definitivo pareggio.