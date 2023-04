Risultati Serie A. Fiorentina-Spezia 1-1. Finisce in parità al Franchi un match ricco di emozioni ma che alla fine non premia nessuna delle due squadre. Apre le marcature di giornata l’autogol d Wisniewski dopo il tiro di Biraghi. Passano pochi minuti ed il solito Nzola mette la firma per il pareggio. Finisce 1-1!