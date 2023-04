Corriere della Sera: “Il Napoli vince comunque”

L’analisi del giornalista Domenico Calcagno all’indomani delle gare di Inter, Milan e Napoli sul Corriere della Sera:

“Evidentemente il pensiero della Champions ne ottenebra altri. Vale per tutte, con qualche differenza. Il Napoli comunque vince; il Milan no confermando di avere problemi quando deve attaccare avversari che pensano a non prenderle; l’Inter non riesce più a giocare una partita normale. Non c’è infatti più nulla di logico e razionale nella stagione dell’Inter. […] Se il problema che toglie energie e concentrazione è l’imminente quarto di finale con il Benfica, l’errore è però doppio. Qualsiasi dirigente di qualsiasi club afferma che la cosa più importante è finire il campionato tra le prime 4 per garantirsi i 50 milioni dell’Uefa. L’Inter, di quei 50 milioni, è quella che ha più bisogno, ma a vederla non si direbbe. L’impressione è che allenatore e squadra non abbiano ben chiare le priorità. […] Il Napoli deve fare molta attenzione al Milan, che ha accusato pure lui il peso dell’impegno prossimo e ribadito di soffrire senza gli attaccanti titolari. I rossoneri, però, all’Empoli hanno concesso nulla. E nelle grandi sfide, quando partono con Leao, Giroud e gli altri, riescono regolarmente ad alzare il livello.