La Stampa: “Il Napoli non fa più il Napoli”

Nell’edizione odierna de La Stampa si legge così in merito al Napoli:

“Il Napoli non fa più il Napoli, ma vince uguale. Una squadra strepitosa è diventa normale, ha perso la brillantezza ed anche i

codici, ha dimenticato tutto il suo calcio trasgressivo. Una squadra diversa, involuta, priva di rapidità, soffocata dal pressing del Lecce. Però ha vinto, può bastare per sentirsi lo scudetto quasi cucito sul petto: quattro vittorie, classifica attuale alla mano, sarebbero sufficienti a far cominciare la festa.2