Di Francesco: “Il Napoli è uno dei club più forti in Europa”

Al termine di Lecce-Napoli, Di Francesco si è espresso così:

“Siamo dispiaciuti per i risultati che non arrivano, abbiamo giocato contro un Napoli che è uno dei club più forti d’Europa, probabilmente lo è. Stiamo vivendo un momento molto difficile e dobbiamo restare uniti per centrare la salvezza. Segnare sotto la curva è emozionante, molto speciale. Si è interrotto un digiuno dove non riuscivamo ad andare a segno. Non esultavamo da tempo e questo ci è mancato. Ci dispiace uscire con una sconfitta”