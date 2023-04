Pià: “A Lecce Spalletti potrebbe provare una mossa a sorpresa”

L’ex calciatore del Napoli Inacio Pià è intervenuto a Radio Crc per parlare della partita di stasera tra il club campano e il Lecce.

Ecco le sue parole: “Se contro il Lecce sarà un test decisivo per il Napoli? Sì. Penso che la partita più importante sia quella di questa sera perché il Napoli viene da una sconfitta pesante dal punto di vista della prestazione senza nulla togliere al Milan. Stasera sarà importante anche per la fiducia in vista della sfida di Champions contro il Milan. Quella di Osimhen è un’assenza pesante, è un giocatore che ti dà lo strappo in campo aperto”.

Pià ha continuato: “Sappiamo benissimo il valore e il peso che h in questa squadra, ma non dobbiamo dimenticare che il Napoli in rosa ha attaccanti che sanno fare gol. Penso che contro il Milan, il Napoli avrebbe perso anche con Osimhen, la squadra era stanca anche mentalmente e si vedeva. Penso che la squadra saprà rispondere già da oggi“.

Infine, l’ex Napoli ha parlato del ballottaggio in attacco per sostituire Osimhen: “Non penso che un giocatore come Simeone prenderebbe come una bocciatura il fatto di partire dalla panchina stasera se accadesse. Spalletti è un grande maestro nel tenere tutti sull’attenti, facendoli restare concentrati. Può essere una mossa a sorpresa far giocare Raspadori, tenendo Simeone caldo per la partita di Champions”.