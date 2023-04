Mantovani: “Vialli mi manca sempre di più. La malattia ci ha avvicinato ancora di più”

Francesca Mantovani, moglie di Gianluca Vialli, ha ricordato il marito scomparso in gennaio rilasciando un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Luca mi manca ogni giorno di più, sarà per sempre nel mio cuore. Era intelligente, educato, simpatico, bello, altruista, generoso. Questa raffica di aggettivi l’ho infilata nel ricordo alla messa di commemorazione qui a Genova. Un discorso improvvisato, frammisto al pianto, e Luca mi avrebbe sgridato per questo. Lui infatti studiava e pianificava tutto. Luca mi ha insegnato a perdonare e mi scriveva: ‘Brava Fra’. Era forte”.

“Nel 2000 ho avuto un tumore al seno, ma scoperto in tempo. Luca sapeva e cercava di messaggiarmi per sapere delle mie condizioni. Quando ho appreso della sua malattia, prima che venisse resa pubblica, ci siamo avvicinati ancora di più. Aveva vissuto la mia chemioterapia, ora toccava a me sostenerlo, ma mi sentivo in difficoltà perché io ero guarita e lui doveva affrontare il più cattivo degli ospiti indesiderati. Gli scrivevo: “Ti voglio bene, sei il mio bomber”, e lui mi rispondeva “Testa alta, petto in fuori, Luca Vialli alè, alè” con l’emoji del ballerino. Ha tenuto una forza pazzesca, fino all’ultimo”.