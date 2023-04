La probabile formazione del Milan. Pioli cambia 5 giocatori in vista della Champions

Stefano Pioli, allenatore del Milan, stravolgerà l’11 titolare dei rossoneri in vista della Champions League in cui avverrà il secondo atto della tripla sfida al Napoli in questo mese di aprile. Il tecnico milanista, per la partita contro l’Empoli di stasera, cambierà gli interpreti del reparto offensivo. Riposeranno Leao, Giroud, Brahim Diaz e Krunic. A loro faranno spazio Rebic, Origi, Saelemaekers e Pobega. Un cambio anche in difesa, dove Thiaw prenderà il posto di Kjaer. Di seguito, la probabile formazione del Milan secondo Tuttomercatoweb.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Pobega, Rebic; Origi.