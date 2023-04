Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione da lui condotta Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il collega, in apertura di programma, ha lanciato una bomba per quanto riguarda Lecce-Napoli. Secondo quanto riportato dal collega, Luciano Spalletti ha scelto Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo partirà titolare al centro dell’attacco che avrà il compito di ritrovare la vittoria in casa azzurra e consentire di riacquisire fiducia per la Champions League.