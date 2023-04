Impallomeni: “Napoli e Milan giocheranno con la testa alla gara di Champions”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra i vari argomenti, si è parlato delle sfide di stasera di Napoli e Milan.

“Il Lecce è in una fase calante, deve stare attento perché se perde anche questa non si sa mai e vedo un Napoli desideroso di riscatto. Il Milan vedremo se farà turnover, sono scelte che possono pesare. L’Empoli è una squadra che gioca e non sarà semplice, ma serve una controprova dopo la splendida vittoria del Maradona. Napoli e Milan però giocheranno anche con la testa alla sfida di Champions“.