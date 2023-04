Il Mattino – La Regione Campania non è favorevole alla moltiplicazione delle piazze per la festa scudetto

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della festa scudetto del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Regione Campania non sarebbe favorevole alla proposta di moltiplicare le piazze per la festa scudetto. “La regione, che fa sapere di non essere favorevole ad accettare l’idea che si moltiplichino le piazze della festa, pur avendo ribadito di voler contribuire economicamente alla grande festa di Napoli e del Napoli. Una posizione politicamente chiara, netta, ma che nello stesso tempo mal si armonizza con la programmazione di più eventi sul territorio”.