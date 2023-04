Queste sono le parole di Giacomo Raspadori nel pre partita di Lecce-Napoli: “E’ stata una settimana abbastanza particolare dopo una sconfitta dura come quella contro il Milan, ma siamo riusciti fino ad ora a resettare dopo le sconfitte. Abbiamo preparato la partita in modo sereno.

Come sono state le settimane di recupero?: “Stare lontano dalla squadra per molto tempo è difficile. Ho fatto di tutto per tornare nel migliore dei modi, ringrazio lo staff e sono pronto per dare il massimo.”