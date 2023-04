CorrSport – Scelte di formazione fatte: ritorna Mario Rui in difesa

Mario Rui tornerà titolare nel match di questa sera contro il Lecce.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, stasera Mario Rui potrà tornare a cavalcare la fascia sinistra. L’unico ballottaggio, attualmente, riguarda l’impiego di Elmas o Zielinski, con il primo favorito sul secondo. L’assenza del portoghese si è fatta sentire. Quando non c’è lui, è sempre sconfitta da statistica: “Le scelte: Meret in porta; linea difensiva confermata in blocco e composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka ed Elmas (favorito su Zielinski); Lozano, Raspadori e Kvara nel tridente.