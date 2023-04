CorrSport – Festa scudetto già pronta: l’unico dubbio reale rimane la data

La festa scudetto targata Napoli è ufficiale.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, inoltre, i preparativi sarebbero stati allestiti nei minimi dettagli ma l’incertezza regna sovrana per quanto riguarda la data ufficiale dell’evento. Ecco quanto sottolineato dal quotidiano sportivo sul fattore temporale: “E allora, il party-scudetto. Un’organizzazione articolata affrontata ieri in Prefettura con un tavolo tecnico dal prefetto Palomba; dal sindaco Manfredi; dal questore Giuliano; da rappresentanti della Regione; dal presidente De Laurentiis; e dal presidente dell’Unione Industriali di Napoli,bJannotti Pecci. L’idea dominante, per ora, è concentrare i festeggiamenti in una sola data: il 4 giugno o il 3 giugno se

Napoli-Sampdoria sarà anticipata”.