CdS – Giordano: “Anche con Osimhen il Napoli avrebbe perso lo stesso contro il Milan”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio 24, parlando del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli dovrà vincere almeno la metà delle partite restanti per diventare Campione d’Italia. Per la prima volta Spalletti ha nominato la parola tabù: s……o, potete immaginare quale sia. Osimhen? Molto probabilmente ci sarà, ha un fisico fuori dal comune ed è normale ci sia ottimismo per il suo rientro. Posso dirvi con sicurezza che anche con la presenza di Osimhen il Napoli avrebbe perso contro il Milan. Era una serata storta, sia in campo che sugli spalti”.