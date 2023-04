Zuliani: “Siete sicuri che il Napoli vincerà lo scudetto? In città non tira una buona aria”

Zuliani, noto giornalista e tifoso juventino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La7, parlando anche del Napoli. Queste le sue parole: “Siete tanto sicuri che il Napoli vincerà lo scudetto? Ho visto squadre perderlo con un vantaggio iniziale molto ampio. Per quanto ne so, mi risulta che ci siano tensioni tra i tifosi e la società. Per non dimenticare l’infortunio di Osimhen che non lascia dormir sereno Spalletti. Ora gli azzurri andranno a giocare su un campo difficile e contro una squadra in cerca di punti dopo cinque sconfitte consecutive. Siete davvero sicuri di tutto ciò?”.