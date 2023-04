Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Juventus chiederà tutti gli atti per valutare di fare ricorso. Sia nel caso della squalifica per una gara della curva Sud, da scontare in campionato nella sfida interna contro il Napoli; ma anche per i tre turni di stop in Coppa Italia inflitti a Juan Cuadrado per la rissa nel finale di partita contro l’Inter, con tanto di spintoni e un pugno al portiere Handanovic.