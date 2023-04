TMW – Idea doppia festa scudetto a Napoli, le date

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ci sarà una doppia festa scudetto organizzata a Napoli in due giorni, il 3 e 4 giugno. La prima sarà allo stadio Maradona con la consegna dello scudetto al Napoli. Invece, la seconda sarà il 4 giugno in Piazza del Plebiscito con i calciatori sul palco. Quindi, questa dovrebbe essere la prima bozza presa in considerazione dalla Prefettura di Napoli per organizzare in sicurezza la celebrazione dello scudetto. Al tavolo della Prefettura con il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano c’erano anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.