Roma, Salernitana e Lazio indagate: ecco cosa rischiano

Indagini in corso per Roma Salernitana e Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, qualora l’inchiesta andasse avanti queste società potrebbero andare in contro a diverse sanzioni. La Salernitana, con l’ingresso in società di Iervolino e il conseguente cambio di proprietà non rischierebbe nulla. Roma e Lazio rischierebbero da una semplice ammenda con diffida ad una retrocessione o esclusione dal campionato. Quest’ultima ipotesi si verificherebbe se le violazioni fatte siano state determinanti per l’iscrizione al campionato.