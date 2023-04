Secondo quanto riporta Opta, il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare. I pugliesi non rimangono a secco di gol per tre partite interne di fila da febbraio-marzo 2009. Inoltre, non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive senza gol all’attivo in una singola stagione nella competizione. Il Napoli potrebbe infrangere un altro record in questa stagione straordinaria.