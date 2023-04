Nuova maschera per Osimhen, in preparazione una molto particolare…

Cambio di maschera per Victor Osimhen. Dopo aver perso quella in Nigeria, l’ortopedico Ruggiero ha subito provveduto a realizzare e successivamente consegnare una nuova mascherina all’attaccante. Il dottore, ospite a Si Gonfia la Rete programma in onda su Radio CRC, ha rilasciato alcune dichiarazioni e svelato una cosa: “Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera con i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle. Ne stiamo realizzando un’altra e il nigeriano l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli è campione. Sulla maschera ci sarà uno Scudetto tricolore e un 3 stampato nel lato“.