Nicola Rascio, ex curatore fallimentare della vecchia SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino raccontando un piccolo dialogo avuto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Parlammo anni fa, lui sembrava interessato al centro Marianella ma alla fine non se ne fece niente. Lo abbiamo ceduto per circa 2 milioni. La nostra attività si concluderà quando tutte le cause saranno terminate”.