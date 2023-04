Da quando sono tornate in Seria A, Napoli e Lecce si sono affrontate al Via del Mare quattro volte. Gli azzurri hanno vinto gli ultimi due incontri, 0-2 nel 2012 e il roboante 1-4 nel 2020 con i goal di Insigne, Fabian e la doppietta di Llorente. Nel 2008, il Lecce neo promosso strappo un pareggio agli azzurri 1-1 e nella stagione 2010-11 vinsero 2-1 con l’eurogoal di Chevanton nel finale. Stagione poi che si concluse con il ritorno del Napoli in Champions League.