Montefusco: “Spalletti è il leader, una sconfitta non fa cambiare il giudizio, ecco cosa ha messo in difficoltà il Napoli”

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Luciano Spalletti e della sconfitta degli azzurri col Milan. Queste le sue parole: “Spalletti in questa stagione è il leader del Napoli, non basta una sconfitta per far cambiare i giudizi. Ho cercato di fare l’allenatore, così da trovare i motivi della sconfitta di domenica, il Napoli era favorito, e non ho trovato una risposta. Quando una squadra gioca interamente male non ti dai delle spiegazioni. Si parla con lo staff e si analizza cosa si è sbagliato, la squadra non era imballata, entrambe le formazioni avevano in campo giocatori che erano andati in nazionale. Ci sono stati molti demeriti del Napoli nella maggior motivazione del Milan, in un altro periodo questa partita sarebbe finita sullo 0-0. Al massimo come cambio avrei messo dall’inizio Lozano per tenere più impegnato Theo Hernandez, ma si sta parlando col senno del poi. L’unica mossa che ha messo in difficoltà il Napoli è stato l’utilizzo di Brahim Diaz sulla fascia destra”.