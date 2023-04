Domani alle 19, al Via Del Mare, si sfidano Lecce e Napoli nella gara valida per la 29esima gara di Serie A 2022/2023. Entrambe le compagini cercano il riscatto: il Lecce è caduto lunedì ad Empoli; il Napoli deve assolutamente spazzare via i timori dopo il sonoro 4-0 rossonero. Un riscatto che gli azzurri cercheranno con l’auto della carica dei supporters: è sold out il settore ospiti, venduti tutti i 1073 tagliandi disponibili.