Gazzetta – Osimhen scalpita per Milan-Napoli: la decisione dello staff medico

Dopo il sonoro 4-0 in casa contro il Milan, tutti invocano il ritorno di Victor Osimhen. Cresce l’attesa dei tifosi, di Spalletti e anche dello stesso nigeriano che conta di esserci per mercoledì prossimo, in vista della gara di Champions col Milan a San Siro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen non sente particolare dolore. Lo staff medico predica calma, bisogna essere cauti perché la distrazione c’è e non vogliono correre rischi con uno “scattista” come il nigeriano. Ragion per cui, le sue condizioni saranno valutate all’inizio della prossima settimana.