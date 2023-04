CdM – Lecce-Napoli, la probabile formazione: pronti 3 cambi inediti

Domani, 7 aprile 2023, il Napoli sarà a Lecce per la trasferta valida per la 29esima giornata di Serie A. I ragazzi di Spalletti si preparano al meglio per riscattare il brutto 4-0 in casa col Milan. Con Osimhen ancora ai box e il quarto di Champions alle porte, il tecnico azzurro sta pensando a delle novità nella sua formazione.

Oltre al dubbio Simeone-Raspadori in attacco, Spalletti sta pensando di far rifiatare uno fra Kim e Rrahmani. Juan Jesus scalda i motori. Elmas e Lozano e potrebbero avere una chance da titolari al posto di Zielinski e Politano. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.