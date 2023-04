Verso Lecce-Napoli, Falcone: “Fermare il Napoli? Ci proveremo”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida di campionato contro il Napoli di Spalletti.

Queste le sue parole: “Fermare una corazza come il Napoli darebbe tanto morale. Speriamo di ripeterci dopo l’andata, questa volta puntiamo a compiere l’impresa davanti al pubblico amico”.

Poi racconta un siparietto con Meret durante l’impegno con la Nazionale: “A Malta tirava vento e gli ho detto che a Lecce è uguale (ride, ndr). Sarà la gara più complicata in assoluto: giochiamo in casa e vogliamo far bene, vedremo come andrà”.