Nel corso della giornata odierna sono state annunciate le date in cui si disputerà la Coppa d’Asia 2023. La competizione sarà disputata poco dopo l’inizio del 2024, e avrà inizio a gennaio. La competizione inizierà il 12 gennaio e terminerà il 10 febbraio 2024. Nel corso di quel mese gli azzurri dovranno fare a meno del difensore sudcoreano Kim Min Jae, nel mezzo della stagione, nello stesso periodo in cui Anguissa e Osimhen saranno impegnati in Coppa d’Africa.