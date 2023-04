L’agente di Kumbulla, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del suo assistito. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli si era interessato a Kumbulla a gennaio del 2021, subito. Giuntoli è uno dei migliori direttori in circolazione, ma allora Marash voleva concludere la stagione a Verona e non se ne fece nulla dopo. Poi ci fu un’estate in cui si interessarono tutti i big club d’Italia, la Roma è stata però la più decisa a prenderlo e a convincerlo”.