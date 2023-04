Roma, Il Messaggero: si indaga su 11 mosse di mercato!

Secondo quanto riporta Il Messaggero, fra gli indagati in casa Roma ci sono Dan e Ryan Friedkin, l’ex presidente James Pallotta, gli ex Umberto Gandini e Guido Fienga, oltre alla società stessa. Nel mirino degli inquirenti ci sono ben 11 operazioni di compravendita giocatori, tra il 2017 e il 2021. In particolare si trattano: lato cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, Tumminiello all’Atalanta, Luca Pellegrini alla Juventus, Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona. Sponda acquisti invece: Defrel dal Sassuolo, Spinazzola dalla Juventus, Cristante dall’Atalanta e Kumbulla dal Verona.