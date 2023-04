La Questura di Napoli in giornata ha adottato quattro Daspo ad altrettanti uomini di età compresa tra i 21 e i 51 anni, per un periodo di uno e due anni. Uno di loro era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore, mentre altri due sono stati beccati ad accendere un fumogeno nel corso del deflusso a fine partita. Un ultimo uomo invece è stato denunciato perché trovato in possesso di 13 fumogeni nel piazzale che si trova antistante alla Curva A.