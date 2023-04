Lo Monaco: “Il Maradona silente non è il problema, il mio rammarico è un altro, ecco quale”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, parlando di ciò che è accaduto al ‘Maradona’ domenica sera. Secondo il dirigente il problema non è stato il Maradona silente, bensì l’immagine data ultimamente di Napoli con i tanti scontri degli ultimi mesi. Queste le sue parole: “Il problema non è tanto il Maradona silente, ciò che mi rammarica è che le gesta di Napoli sono un riflesso positivo anche sulla città di Napoli, ma l’immagine data ultimamente sembra frenare questa crescita generale. Non riesco a comprendere il motivo di questa cosa. C’è una normativa che parla chiaro, che autorizza i rapporti con le tifoserie attraverso una figura in società che tenga i rapporti con il tifo organizzato. Il braccio di ferro secondo me non porta a nulla di buono, si vanno a creare soltanto malintesi e problematiche continue. Io personalmente sono per diritti e doveri, da entrambe le parti”.