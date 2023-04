L’esponente dei Fedyan Cosentino: “Il presidente è rimasto sbalordito dalle nostre coreografie, lo incontrammo al suo arrivo”

Alessandro Cosentino, esponente del gruppo Fedyan della Curva B, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa. L’esponente del gruppo Ultras ha parlato del presidente De Laurentiis, delle coreografie allo stadio e del primo incontro col patron azzurro. Queste le sue parole: “Facciamo tanti sacrifici per stare accanto al Napoli, lasciamo le nostre famiglie per stare al fianco della nostra passione. Tutte le coreografie degli ultimi anni sono state pagate di tasca nostra ed il nostro caro presidente era molto fiero, ne rimase sbalordito e disse che bisognava farlo in tutti i settori dello Stadio. Quando De Laurentiis arrivò a Napoli lo incontrammo all’albergo Vanvitelli a Caserta, lui dopo Maradona poteva essere il simbolo della rinascita di Napoli e avere una statua in ogni quartiere della città. Però non ha capito come porsi, in passato ha criticato la nostra terra ed ancora oggi lo sta facendo con questa situazione assurda”.