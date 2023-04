Domani il mister azzurro Luciano Spalletti presenterà in conferenza stampa la trasferta degli azzurri al Lecce allo stadio ‘Via del Mare’. La conferenza stampa del mister azzurro inizialmente era prevista per le ore 11, ma è stata da poco posticipata di 1 ora. Quindi domani si potrà ascoltare il mister azzurro alle ore 12 in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno.