Gravina: “Onorato di essere il vicepresidente UEFA”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato nominato vicepresidente UEFA. Ecco come si è espresso a riguardo sulla sua nomina:

“Un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la FIGC. Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la Federazione. In questi ultimi anni, sia in comitato esecutivo sia nelle commissioni, abbiamo lavorato incessantemente. Continueremo a farlo con la stessa passione e la stessa abnegazione per affrontare le grandi sfide che attendono il calcio continentale“.