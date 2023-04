Chiariello: “De Laurentiis? A me non interessa nulla, ecco cosa conta”

Nel suo solito editoriale per Radio Punto Nuovo, Umberto Chiariello ha parlato della situazione del Napoli. Infatti, come sottolinea il giornalista, c’è una spaccatura tra tifosi e società che non fa bene all’ambiente azzurro.

Di seguito le sue parole: “C’è un problema in città, quello della divisione tra istituzioni cittadine, Prefetto, Questore e De Laurentiis da un lato e gruppi organizzati dall’altro. Sono dalla parte delle istituzioni tutta la vita, del carattere di De Laurentiis non me n’è mai fregato nulla, conta la carta d’identità o l’operato? Che De Laurentiis sia più romano che napoletano, cosa ci interessa? Disturba la parlata romana? Può darsi”.

Chiariello poi ha continuato: “E se il presidente fosse americano, vi disturberebbe? O contano i soldini? O conta la capacità manageriale e di gestione? A me, delle sue esternazioni ‘urticanti’ su pizza, caffè e mandolino, non interessa nulla“