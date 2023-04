Cassano: Caressa è un incompetente. Non può dire certe cose sul Napoli”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo TV, ha commentato quanto dichiarato da Fabio Caressa durante il post partita di Napoli-Milan.

Queste le parole dell’ex giocatore: “Posso sentire mai Caressa e quelli che gli stanno attorno dire certe cose? Caressa è un incompetente che non ha mai giocato a calcio e non sa se la palla è quadrata o tonda. Puoi mai dire che il Napoli l’ha fatto appositamente in ottica Coppa dei Campioni? Quelli che gli stanno vicino poi annuiscono pure. Mi dispiace che Sky, che è la tv numero uno al mondo, continua a far stare questi incompetenti lì. Il Napoli non avrebbe mai perso questa partita, voleva vincere. Ha fatto una partita brutta e ha avuto uno scivolone”.