Carannante: “Osimhen è tremendo, fa impazzire le difese”

Antonio Carannante, ex Napoli e Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del match Lecce-Napoli e di Osimhen. Ecco cosa ne pensa della sfida:

“Lecce-Napoli insidiosa? Il Napoli ha fatto la sua partita non proprio brillante col Milan. Ci sono stati vari errori, ho sentito parlare della stanchezza dal ritorno delle Nazionali. Ho visto gli allenamenti di Spalletti ed è impressionante, ha fatto un capolavoro recuperando giocatori dati per morti. Osimhen è un attaccante strano, non è bello da vedere, ma è tremendo. I difensori impazziscono con lui, sembra una gazzella“.