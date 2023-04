Agi – La Guardia di Finanza perquisisce le sedi di Lazio, Roma e Salernitana, il motivo

Come riporta Agi la Guardia di Finanza nella giornata odierna ha perquisito le sedi di Lazio, Roma e Salernitana. Il motivo di tale indagine riguarda le stagione che vanno dal 2017 al 2021 e per varie motivazioni. Per quanto riguarda la Roma il motivo è la compravendita dei diritti alle prestazioni di alcuni sportivi, e si fa riferimento ad eventi accaduti tra il 2017 ed il 2019 e nella stagione 2021. Lazio e Salernitana invece sono finito sotto la lente della Procura per il trasferimento di alcuni giocatori tra le stagione 2018/2018 e la stagione 2020/2021. Inoltre la società biancoceleste è indagata per emissione di fatture di operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta usando operazioni inesistenti. Gli investigatori hanno spiegato che queste perquisizioni stanno avvenendo per fare chiarezza sulle cessioni di alcuni calciatori e per acquisire le documentazioni riguardanti i contratti firmati dai calciatori ceduti e le modalità che hanno poi portato a determinare il valore dei calciatori.