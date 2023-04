Venerato: “Real su Osimhen, può essere il dopo Benzema”

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, della situazione Osimhen in chiave mercato: “Osimhen è insieme a Leao l’attaccante più richiesto. Dipenderà tutto dal valzer delle panchine in giro per l’Europa. I club su di lui al momento sono Psg, Chelsea, Bayern, United e soprattutto Real. Ormai Benzema ha una certa età e ci sono riflessioni in corsa in casa Madrid. Perez ha individuato nel nigeriano un possibile rinforzo per rinnovare e ringiovanire la rosa dei blancos“.